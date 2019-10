Infrabel trekt met nieuw sensibiliseringsfilmpje rond spoorlopen naar scholen

In Mortsel heeft spoornetbeheerder Infrabel een nieuwe sensibiliseringscampagne rond spoorlopen afgetrapt die specifiek gericht is op schoolgaande jongeren. Leerlingen van de tweede graad van een vijftal secundaire scholen uit de omgeving kregen er in primeur een met een speciale 360°-camera opgenomen filmpje over een ongeval met spoorlopers te zien door middel van een VR-bril. Voor de zomer stuntte Infrabel al met een samenwerking met de populaire VRT-soap “Thuis”, in de vorm van een plotwending rond enkele personages die een gesloten overweg proberen over te steken met een aanrijding tot gevolg. Diezelfde drie jonge acteurs spelen nu de hoofdrol in een nieuw ontradend filmpje van Infrabel. “Ook hier is er sprake van een aanrijding met dramatische gevolgen”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. “Aangezien het bedoeld is voor al wat ‘oudere’ jongeren, hebben we gekozen voor behoorlijk confronterende beelden, inclusief de hulpverlening die er na het ongeval aan te pas komt. De Thuis-acteurs laten ons bovendien toe om nauw aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren.”

Infrabel trekt dit schooljaar opnieuw Vlaanderen rond met een campagne tegen spoorlopen en dat is volgens Baeken geen overbodige luxe. “Van januari tot september zijn er dit jaar alweer 553 gevallen van spoorlopen gemeld en het reële cijfer ligt allicht nog veel hoger”, stelt hij. “Het fenomeen heeft in die periode ook al tot drie doden en drie zwaargewonden geleid. We moeten erop blijven hameren hoe gevaarlijk spoorlopen is.” Spoorlopen zorgt bovendien voor gemiddeld 6 uur aan vertragingen per dag voor het treinverkeer, klinkt het.

bron: Belga