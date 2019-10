“Hoog tijd om tot de kern van de zaak over te gaan”, zegt MR

Voor de MR betekent de benoeming van Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) tot preformateurs, met het oog op de vorming van een federale regering, een “vooruitgang in de onderhandelingen”. Volgens Sophie Wilmès, die namens de Franstalige liberalen de onderhandelingen voert, is het nu “hoog tijd om naar de kern van de zaak over te gaan”. Dat zegt ze vanmiddag in een persbericht. “De slechter wordende macro-economische parameters, de onzekerheid over de brexit, de explosie van de vergrijzingskosten, de verwachtingen rond de koopkracht, de verzuchtingen over het klimaat… zijn dossiers die we stuk voor stuk met spoed moeten behandelen en die een beroep doen op ons gevoel voor verantwoordelijkheid”, zegt Wilmès. De huidige regering in lopende zaken is niet bij machte deze uitdagingen het hoofd te bieden, vindt ze.

Daarom hoopt Wilmès dat er zo snel mogelijk een nieuwe federale regering wordt gevormd. Hoe dan ook moeten de onderhandelingen nu “over de kern van de zaak gaan”.

bron: Belga