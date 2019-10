Europese landen in VN-Veiligheidsraad willen sancties tegen Noord-Korea behouden

De Europese landen in de VN-Veiligheidsraad hebben dinsdag gepleit voor een strikt behoud van de internationale sancties tegen Noord-Korea. “De internationale sancties moeten behouden blijven en volledig en strikt worden toegepast”, onderstrepen de zes huidige en toekomstige Europese leden van de Veiligheidsraad: België, Duitsland, Frankrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Estland, dat vanaf januari in de raad zetelt.

Tijdens een zeldzame ontmoeting met enkele journalisten op maandag had de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de VN, Kim Song, harde kritiek geuit op Parijs, Berlijn en Londen. Hij kantte zich ook tegen de zitting van de VN-Veiligheidsraad over de Noord-Koreaanse rakettests.

Over “onze zelfbeschermingsmaatregelen” praten op de Veiligheidsraad “zal onze bereidheid om onze soevereiniteit te beschermen enkel versterken”, aldus de diplomaat.

Berlijn, Parijs en Londen hadden de zitting van de Veiligheidsraad van dinsdag gevraagd, vanwege hun “grote collectieve ongerustheid” na de raketlancering op 2 oktober. Het projectiel kwam terecht in de Japanse exclusieve economische zone. Eind augustus is ook een rakettest uitgevoerd.

“Deze provocerende daden ondermijnen de regionale veiligheid en stabiliteit en zijn duidelijk in overtreding met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad”, aldus de Europese landen. Zij eisen dat Pyongyang te goeder trouw de onderhandelingen met de VS opnieuw aanknopen.

Noord-Korea is onderhevig aan drie strenge sanctieregimes die in 2017 door de VN zijn aangenomen. Zo moet Pyongyang ertoe gebracht worden om de nucleaire en ballistische bewapeningsprogramma’s stop te zetten. Zo zijn er beperkingen op de invoer van olie. De sanctieregimes slaan ook op de Noord-Koreaanse uitvoer van steenkool, vis en textiel.

Bron: Belga