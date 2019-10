“Brusselse regering heeft ringtrambus gehomologeerd, tracé volgt zo snel mogelijk”

De Brusselse regering heeft de homologatie van de ringtrambus in tweede lezing goedgekeurd. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) engageerde zich er vandaag in de commissie Mobiliteit toe dat ook het tracé zo snel mogelijk goedgekeurd zal worden. Ze deed dat in een antwoord op een vraag van Cieltje Van Achter (N-VA). Van Achter wilde weten wat het probleem in dit dossier is: “Het was de bedoeling om de ringtrambus vanaf september te laten rijden. Ik hoop dat dat nu in december het geval kan zijn. Dit is zeer belangrijk voor het openbaar vervoer in Brussel en de Vlaamse Rand”.

In juli 2018 keurde de Brusselse regering in eerste lezing de documenten over de aanpassing van de bestaande wetgeving voor de homologatie van de trambussen in het Brussels Gewest goed. Deze trambussen zijn immers heel wat langer dan de door de in het Brussels Gewest geldende wetgeving toegestane voertuigen. Donderdag volgde op de ministerraad goedkeuring in tweede lezing.

Maar ook het tracé moet nog groen licht krijgen. De goedkeuring daarvan hangt af van een aantal technische kwesties. Zo komt er onder meer een test om na te gaan in hoeverre het gewicht van de Ringtrambus gedragen kan worden door de bruggen op het traject, en in hoeverre de haltes van het traject aangepast zijn aan de omvang van de ringtrambus. De enige werken die nog dienen uitgevoerd te worden zijn de bouw van een perron voor de eindhalte aan het UZ en de aanpassing van bepaalde haltes, gelet op de grote lengte van de voertuigen.

“We zijn nu alles in het werk aan het stellen om zo snel mogelijk een tracé te laten goedkeuren door de regering zodat de ringtrambus er kan komen”, besloot Elke Van den Brandt.

bron: Belga