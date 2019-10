Bastian Schweinsteiger zet punt achter voetbalcarrière

Bastian Schweinsteiger (35) heeft op Twitter aangekondigd dat hij het voor bekeken houdt als voetballer. “Vaarwel zeggen als voetballer geeft me een wat nostalgisch gevoel, maar ik kijk ook uit naar de komende uitdagingen. Ik zal het voetbal trouw blijven”, aldus Schweinsteiger, die zondag zijn laatste wedstrijd speelde voor MLS-club Chicago Fire, dat met 2-5 won bij Orlando City.

De middenvelder maakte vooral naam bij Bayern München (2002-2015), waarmee hij zich acht keer tot Duits landskampioen kroonde en zeven Duitse bekers won. Onder Jupp Heynckes won Schweinsteiger in 2013 de Champions League, dat jaar lukte Bayern de treble.

Een jaar later pakte Schweinsteiger in Brazilië de wereldtitel met Duitsland. Die Mannschaft versloeg in de finale Argentinië na verlengingen met 1-0. Schweinsteiger speelde 121 interlands voor zijn land en scoorde daarin 24 keer. In 2006 en 2010 werd hij derde met Duitsland op het WK. Hij was er ook bij toen de Duitsers in 2008 Europees vicekampioen werden.

Na zijn periode bij Bayern München kwam Schweinsteiger nog in actie voor Manchester United (2015-2017). Hij beëindigde zijn carrière bij Chicago Fire.

Eerder op de dag liet de Duitse bondscoach Joachim Löw verstaan dat er altijd plaats is voor Schweinsteiger in zijn staf. “Iedereen weet nog hoe hij in de WK-finale van 2014 speelde tot hij erbij neerviel. Of er voor hem een plek is in de staf van de nationale ploeg? Voor Bastian sowieso.”

bron: Belga