AWV heeft 108.000 ton strooizout in voorraad, gemiddeld is er 40.000 ton per winter nodig

Met een voorraad van 108.000 ton strooizout wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onze Vlaamse autosnel- en gewestwegen sneeuw- en ijsvrij houden komende winter. Dat meldt woordvoerder Veva Daniëls. De winterdienst gaat op 21 oktober in en loopt tot eind april volgend jaar. Vlaanderen zit op een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 40.000 ton strooizout per winterperiode. Vorige winter werd er 34.284 ton zout uitgestrooid op de Vlaamse wegen. Het minste zout (9.113 ton) was nodig in de milde winter van 1989-1990, het meeste (84.711 ton) in de strenge winter van 2009-2010.

Voor de totale strooiperiode rekent AWV op 569 medewerkers die stand-by zijn vanaf de derde maandag van oktober tot de vierde maandag van april. Een honderdtal medewerkers staat in voor het opvolgen van het strooien achter de schermen: zij houden de voorspellingen in de gaten en voeren visuele inspecties uit op het terrein. Het effectieve strooien met een strooiwagen gebeurt door aannemers die instaan voor een vrachtwagen en chauffeur.

Bij een algemene strooiactie kunnen er 315 wagens tegelijk uitrijden in Vlaanderen, want zoveel trajecten zijn er in totaal. Elke wagen kan ook een sneeuwploeg krijgen die voorop wordt geplaatst om de wegen sneeuw- en ijsvrij te krijgen.

Al sinds het begin van deze maand wordt het materieel in heel Vlaanderen getest. Dinsdagvoormiddag zullen in Antwerpen strooiwagens even uitrijden en een kleine hoeveelheid zout strooien om de leidingen te testen.

bron: Belga