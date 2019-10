Amerikaanse turnsters verlengen wereldtitel

De Amerikaanse turnsters, met superster Simone Biles, hebben vandaag de teamwereldtitel met succes verdedigd op het WK in het Duitse Stuttgart. De Verenigde Staten sprokkelden 172.330 punten. Op minder dan tien maanden van de Olympische Spelen in Tokio haalden ze het voor de Russen (166.529) en de Italianen (164.796). China werd pas vierde met 164.230 punten. De 22-jarige Biles heeft nu al vijftien wereldtitels, een record, achter haar naam staan. In totaal verzamelde ze al 21 WK-medailles. Daarmee is ze twee medailles verwijderd van het record van de Wit-Russische legende Vitaly Scherbo. De komende dagen kan Biles haar medaillecollectie nog uitbreiden.

Het Belgische team, met Nina Derwael (TK Sta Paraat Hasselt), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Jade Vansteenkiste (Gym Izegem), Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare) en Senna Deriks (Gymgroep AS) stond niet in de teamfinale. De Belgen werden tiende in de kwalificaties met een totaalscore van 161.238 punten, enkel de top acht stootte door naar de finale. Ze verzekerden zich in Stuttgart wel van een olympisch teamticket.

bron: Belga