Zeiltocht Anuna De Wever gepauzeerd door technisch defect

Anuna De Wever en haar collega’s van Youth For Climate hebben hun zeiltocht naar Rio de Janeiro even moeten staken. Het waterzuiveringssysteem van de boot kampt met een probleem en het team ligt aangemeerd in Frankrijk in afwachting van een nieuw onderdeel.

De zeilboot waar onder andere Anuna De Wever, haar oudere zus Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier op zitten op weg naar Rio De Janeiro, ligt vast in het Franse Brest. De stop stond niet meteen op de planning, maar was noodzakelijk omdat er probleem was met het waterzuiveringssysteem aan boord. Om dat op te lossen is een nieuw onderdeel nodig en tot die tijd ligt de boot aan de kade. Dat laat Katrien Van der Heyden, de moeder van Anuna, weten aan Het Laatste Nieuws.

Zeeziek en spierpijn

De Wever reist samen met collega’s van Youth For Climate met de zeilboot naar Rio de Janeiro. De reis zal zo’n zeven weken in beslag nemen en halt houden in Casablanca, Tenerife, de Kaapverdische Eilanden en het Braziliaanse Recife. Daar zullen de klimaatjongeren natuurbeschermingsorganisaties en traditionele leiders, waaronder indianenchef Raoni, ontmoeten en samen de aandacht vestigen op de problematische staat van het regenwoud rond de Amazone. Daarna reizen ze met de bus door naar Chili, waar ze van 28 tot 30 november deelnemen aan de Youth Climate Conference in Valparaiso en van 2 tot 13 december de COP25 in Santiago bijwonen.

Voorlopig is de reis allesbehalve vlekkeloos verlopen. Er is het probleem met het waterzuiveringssysteem, maar ook de zee wil niet echt meewerken. Door de hevige golven is Charlier heel zeeziek. “Het enige wat ze dan kunnen doen is op het dek zitten en zich heel stevig vasthouden en de uren voorbij laten glijden”, laat de moeder van Anuna weten. “Ze hebben spierpijn doordat ze zich altijd schrap moeten zetten bij elke stap. Eens voorbij de Golf van Biskaje hopen ze in rustiger water te komen.”