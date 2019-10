Voormalige begrafenisonderneemster verdient bakken geld als professionele zeemeermin

Een Britse vrouw heeft een opvallende carrièrewending gemaakt door haar werk als begrafenisonderneemster in te ruilen voor een job als zeemeermin. Daardoor is ze nu een pak gelukkiger.

Tot voor kort werkte Jasmine Seales als begrafenisonderneemster in het Engelse plaatsje Basingstoke. De 28-jarige vrouw voelde zich de laatste jaren echter behoorlijk ellendig door het donkere karakter van de job.

Onlangs zag ze een show met een vrouw verkleed als zeemeermin. Dat inspireerde haar zodanig dat ze het zelf ook wou uitproberen. Intussen wil ze niets anders meer en verdient ze tot 111 euro per uur met haar shows op festivals, verjaardagsfeestjes en evenementen.

Adem inhouden

Seales, die aan fibromyalgie – een chronische aandoening van de spieren die pijn en stijfheid veroorzaakt – lijdt, traint twee keer per week om haar ademhaling te optimaliseren waardoor ze haar adem nu gedurende 2 minuten en 35 seconden kan inhouden. “Tijdens mijn training leer ik mijn ademhaling en hartslag onder controle te houden om zo lang mogelijk onder water te presteren. In het begin voelde dat onnatuurlijk aan, maar ik ben er intussen aan gewend”, vertelt ze aan metro.co.uk.

Gelukkig met nieuwe job

De opvallende sport wordt steeds populairder in Groot-Brittannië. “Het is zo leuk om te doen en ik kan me er creatief volledig in ontplooien. Ik blijf dit doen tot ik in een rolstoel beland”, klinkt het.