Onderdirectrice opgepakt nadat ze meermaals seks had met leerling

Een Amerikaanse onderdirectrice is gearresteerd omdat ze zes keer seks had met een leerling van haar school. Op beelden is te zien hoe ze haar gigantische borgsom te horen krijgt.

Lisa Rothwell had tussen 1 april en 31 juli van dit jaar zes keer seks met een mannelijke leerling. Hun vrijpartijen vonden plaats buiten de school, de Stuart W. Cramer High School in Gaston (North Carolina).

Wellicht niet minderjarig

Afgelopen vrijdag werd de 34-jarige vrouw op het matje geroepen bij de schooldirectie. Kort daarna werd ze opgepakt door de politie. De leeftijd van de leerling werd niet vrijgegeven, al wordt ervan uitgegaan dat hij minstens 16 jaar was op het moment van de feiten. Ook dat is strafbaar, want het blijft seks tussen een persoon met autoriteit en een leerling.

Borgsom

Op beelden is te zien hoe ze in de gevangenis te horen krijgt dat haar borgsom één miljoen dollar bedraagt. Volgende week maandag verschijnt ze voor de rechter en kan ze een aanvraag doen tot vermindering van die borgsom.

Rothwell werkte al tien jaar als leerkracht. Sinds 2014 fungeerde ze als leerkracht voor kinderen met speciale behoeften. In 2015 werd ze onderdirectrice van de school.