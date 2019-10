Liefde tijdens Valentijn? Begin dan vandaag met daten

Wil je de ware liefde tegen het lijf lopen, dan kost dat tijd. Veel tijd, zo blijkt. Volgens een onderzoek van Barclays zouden we er gemiddeld maar liefst 18 dates over doen vooraleer we een geschikte partner ontmoeten. Wat betekent dat wie tegen 14 februari de liefde wil vinden, vandaag nog moet beginnen met daten.

Natuurlijk kan het ook sneller. 18 dates zou je in principe op enkele dagen achter de rug kunnen hebben, maar dan heb je veel moed, geld en tijd nodig. Bovendien is te veel datn op te korte tijd ook niet goed, want dan heb je niet voldoende tijd om over elke mogelijke ‘kandidaat’ na te denken. We gaan er daarom van uit dat je elke week één date hebt, 18 weken lang.

Dure bedoening

En laat dat nu net goed uitkomen. De herfst is namelijk juist begonnen en we zijn nu eenmaal meer geneigd om tijdens de koude maanden een relatie te beginnen dan in de zomer. Bij mannen loopt dat volgens de datingapp Hinge op tot 15% meer, bij vrouwen is het 5%. De herfst- en wintermaanden zijn dan ook perfect voor romantische dates, of dat nu betekent dat jullie klunzig gaan schaatsen of gezellig onder een dekentje kruipen en Netflix kijken. Let wel op: nog volgens Barclays zouden we per date 104 euro uitgeven, dus begin maar alvast te sparen voor al je afspraakjes!