Koning stelt Bourgeois en Demotte aan als federale preformateurs

De koning legt, na vier maanden informateurschap van Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR), de bal nu in het kamp van de twee grootste partijen in elke taalgroep, N-VA en PS. Hij stuurt gewezen Vlaams minister-president Geert Bourgeois (foto links) en gewezen Waals minister-president Rudy Demotte (rechts) het veld in. Zij moeten nagaan of er een paars-gele regering op de been gebracht kan worden. Het paleis verduidelijkt dat ze dat samen moeten doen met de vier andere partijen (MR, Open Vld, CD&V en sp.a) die bij de gesprekken betrokken zijn. Afspraak is dat het duo Bourgeois-Demotte op 4 november verslag uitbrengt op het paleis.

Geen vijanden

«Er zijn verschillen tussen beide partijen, maar ik zie geen krokodillen aan onze kant van de taalgrens. Rudy en ik hebben een goede relatie», aldus Bourgeois. Hij erkent wel dat er op tal van vlakken grote inhoudelijke en ideologische verschillen zijn tussen beide partijen. «Maar er zijn geen persoonlijke vijandschappen», klinkt het. Ook Demotte geeft toe dat de kloof tussen N-VA en PS groot is. «Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. We zullen werken om een dialoog te scheppen tussen de twee grote politieke families van de gemeenschappen», aldus Demotte.

Optimisme

Vicepremiers Alexander De Croo (Open Vld) en Koen Geens (CD&V) zijn alvast positief gestemd. Volgens De Croo kan België tegen begin december een nieuwe federale regering hebben. Ook de Franstalige liberalen van MR zien «vooruitgang in de onderhandelingen». Maar Peter De Roover (N-VA) temperde dat optimisme. «De toestand blijft nog ver van een oplossing», aldus de N-VA-Kamerfractieleider.

Warm project

De partij Groen, die niet meer aan de onderhandelingstafel zit, blijft erop wijzen dat «een regering met N-VA en PS niet de enige optie is voor de vorming van een Belgische regering». Groen-voorzitster Meyrem Almaci vraagt dat er op federaal niveau een «warm project» komt zoals in Brussel en Wallonië en geen project dat «kansen mist zoals we op Vlaams niveau aan het doen zijn».