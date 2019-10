Ianthe Tavernier over Tinder: “Dat moet je toch eens gedaan hebben in je leven”

‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier (31) is momenteel te zien in ‘Dancing with the Stars’. Daarin gaf ze aan dat Tinder zeker het proberen waard is.

Online dating is de laatste jaren heel populair. Datingapps zoals Tinder maken het erg makkelijk om snel in contact te komen met potentiële liefdeskandidaten. In ‘Dancing with the Stars’ vroeg Kat Kerkhofs aan Ianthe Tavernier en Kelly Pfaff of ze ooit al gedatet hebben via Tinder. Kelly zei dat het “van voor haar tijd was”, maar Ianthe vond het vanzelfsprekend dat ze Tinder al eens uitgeprobeerd had. “Tinder? Natuurlijk, wie niet? Dat moet je toch eens een keer in je leven gedaan hebben”, zei ze.

Ex leren kennen via Tinder

Enkele jaren geleden leerde Ianthe haar ex-vriend Nico kennen via de populaire datingapp. Ze hadden zelfs al plannen om samen te gaan wonen, maar zover kwam het niet. In 2017 maakte hij abrupt een einde aan hun relatie. “Nico zag een relatie niet langer zitten. Het leven loopt soms anders dan je zou willen, het is moeilijk geweest. Natuurlijk hoopte ik dat hij de liefde van mijn leven was. En als het dan misloopt, is dat hard. Maar zulke dingen heb je niet altijd in de hand”, vertelde ze destijds in Het Nieuwsblad.

‘Dancing with the Stars’ is elke zondag om 20u te bekijken op VIER.