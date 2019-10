Frances Lefebure: “Erik Van Looy heeft me bijna gesmeekt om mee te doen”

Actrice en presentatrice Frances Lefebure is binnenkort te zien als jurylid in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Gelukkig stemde ze toe, want er zijn veel meer mannelijke dan vrouwelijke juryleden.

In het zeventiende seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ nemen maar liefst 25 bekende Vlamingen – en Nederlanders – plaats op de jurystoel. Een daarvan is Frances Lefebure, die het programma ‘Make Belgium Great Again’ presenteert. De 31-jarige Gentse brunette deed in 2017 al mee als deelneemster van de populaire quiz. Ze geraakte toen drie afleveringen ver.

Stress

Van de 25 juryleden zitten er slechts 5 vrouwen tussen. Erik Van Looy hoopte dan ook dat Frances Lefebure zou toehappen. “Hij vindt mij gewoon tof, denk ik. (lacht) Drie jaar geleden heb ik meegedaan als kandidaat, en ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk. Die stress… Hoe dan ook, Erik heeft mij bijna gesméékt om te komen, omdat ze meer vrouwen in de jury willen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Wakker liggen van reacties

Naast ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is Frances Lefebure als presentatrice te zien in ‘Make Belgium Great Again’. Dat programma wordt uitgezonden op zondag, een avond waarop heel wat televisiezenders strijden voor de kijkcijfers. Daar ligt Frances niet van wakker, al heeft ze wél schrik voor de reacties. “Ik zou het veel erger vinden om slechte reacties te krijgen. ‘Wat is dat voor iets, zo slecht gemaakt!’ of zo. Daar zou ik echt weken van wakker liggen. Begrijpelijk, als je maandenlang met hart en ziel aan een programma werkt. Voilà, voor mij is dat alsof je net mama bent geworden en de mensen zeggen: ‘Wat voor een lelijk kind heb jij!’ Of als ze zouden schrijven dat ik een irritant mens ben, daar zou ik misschien geen weken van wakker liggen, maar toch twee dagen”, klinkt het.

‘De Slimste Mens ter Wereld’ is vanaf maandag 14 oktober te bekijken op VIER.