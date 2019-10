Elke Clijsters en Jelle Van Damme zijn opnieuw uit elkaar

Elke Clijsters en Jelle Van Damme hebben besloten opnieuw uit elkaar te gaan. Nadat hun huwelijk van acht jaar in 2016 strandde, kwamen de twee acht maanden geleden weer samen. Nu gaan ze toch elk hun eigen weg.

Elke en Jelle leerden elkaar kennen tijdens het uitgaan. Ze trouwden in 2008, maar acht jaar later gingen de tennisspeelster en voetballer uit elkaar. Jelle vertrok naar Los Angeles voor zijn voetbalcarrière, terwijl Elke met hun twee kinderen besloot in België te blijven.

Een jaar later kwam Jelle terug anar België om bij Antwerp te spelen. Van een verzoening met Elke was toen egen sprake, want zij diende zelfs een klacht in tegen haar ex-man wegens stalking. “Ik wilde dat hij op afstand bleef. Zijn gedrag kon niet meer door de beugel. Uiteindelijk hebben we het onderling geregeld en heb ik de klacht ingetrokken”, vertelde Elke eerder dit jaar in ‘Nina’.

“Jij bent de ware”

De breuk leek dus definitief maar op 5 mei van dit jaar verrasten de twee vriend en vijand met het bericht dat ze toch weer voor elkaar kozen. “We maken fouten. We vallen. We staan weer op. Maar echte liefde keert altijd terug”, schreef Jelle Instagram. “Ik wil gewoon dat je weet: op het einde van de dag ben jij het. Jij bent altijd de ware geweest.”

Jelle vertelde in een interview met Nina ook openlijk over zijn ontrouw: “Ik heb destijds de basis beschadigd: vertrouwen. Ik heb fouten gemaakt, ik ben ontrouw geweest. ik heb daarover gelogen. Elke is altijd open en eerlijk. Maar ik ben dat in onze relatie nooit geweest.” Jelle zei ook dat hij van plan was de huwelijksbeloften te herdoen. “Maar we moeten eerst sterker worden samen. Aan onze relatie werken.”

Het koppel leek dus op de goede weg, maar besloot nu toch uit elkaar te gaan. “Acht maanden geleden probeerden ze hun relatie nieuw leven in te blazen. Helaas is dit niet gelukt en gaan ze ieder hun eigen weg. Ze blijven uiteraard gezamenlijk voor hun kinderen Cruz en Cleo zorgen”, aldus de officiële mededeling.