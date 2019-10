BIZAR. Bruid laat assen van vader verwerken in manicure

Je huwelijk hoort een van de mooiste dagen van je leven te zijn en we halen dan ook vaak het onderste uit de kan om er het beste van te maken. Haar, make-up, kleding, boeketten, catering… Alles moet tot in de puntjes verzorgd zijn – en daar hoort uiteraard een prachtige manicure bij. Hoewel de meeste bruidjes gaan voor een simpel, maar classy ontwerp, gooide Charlotte Watson het over een andere boeg.

Uiteraard gaat het niet alleen om hoe jij en de locatie eruitzien. Ook je gastenlijst is belangrijk, want je wil natuurlijk dat al je dierbaren aanwezig kunnen zijn. Helaas denkt het leven daar soms anders over.

Verloofd

Toen Charlotte en haar vriend Nick zich in 2012 verloofden, planden ze hun huwelijk nog niet meteen. Er was nu eenmaal geen haast bij en ze wilden liever alle tijd nemen om hun dag perfect te kunnen organiseren. In 2017 kreeg de vader van Charlotte echter te horen dat zijn prostaatkanker was uitgezaaid naar zijn botten en lymfeklieren. Het koppel besloot om meteen hun trouwdag te plannen, op 30 augustus 2019. Op die manier wilden ze het zekere voor het onzekere nemen en ervoor zorgen dat de vader van de bruid er sowieso nog bij zou zijn. Helaas overleed de man vier maanden voor het huwelijk.

Getrouwd

Zijn overlijden was uiteraard een zware schok voor Charlotte en ze wilde hem tijdens de trouwerij dan ook op de een of andere manier eren. Haar nichtje Kirsty, nagelartieste en YouTubester, kwam zo met een wel heel bijzonder idee op de proppen. Ze stelde voor om de assen van Charlottes vader te verwerken in haar trouwmanicure. Samen kozen ze de beste stukjes as uit, zowel fijn materiaal als kleine botfragmenten. De nagels werden verder versierd met steentjes om een feestelijk effect te bekomen. Na het huwelijk verwijderde Kirsty de nagels weer, zodat Charlotte ze voor altijd kan bewaren.