Barbara Sarafian vangt bot tegen ex-man

De Gentse raadkamer heeft nagenoeg alle klachten van actrice Barbara Sarafian tegen haar ex-man Yves De Moor van tafel geveegd. De Moor zal zich nog wel moeten verantwoorden voor hacking.

Het hele land zag hoe Yves De Moor in 2016 op het Filmfestival van Oostende Barbara Sarafian ten huwelijk vroeg. Na vijftien maanden huwelijk was het sprookje echter al voorbij. De Gentse horeca-ondernemer kon naar eigen zeggen niet meer om met de stemmingswisselingen van de Gentse actrice.

Resem klachten

Hun huwelijk mondde uit in een moeilijke (v)echtscheiding. De 51-jarige actrice van onder meer ‘Beau Séjour’ en ‘In Vlaamse velden’ beschuldigde haar ex-man van slagen en verwondingen, diefstal, belaging, laster, eerroof, mondelinge bedreigingen, beschadiging van roerende eigendommen en hacking. In 2018 werden alle aanklachten echter geseponeerd. Sarafian gaf echter niet op en diende dezelfde klachten opnieuw in, maar deze keer met burgerlijke partijstelling zodat er een onderzoeksrechter moest ingeschakeld worden.

Van tafel geveegd

Zondag besliste de Gentse raadkamer dat er, op één klacht na, geen reden is om De Moor te vervolgen. De klachten zijn dus onjuist of ze konden niet worden aangetoond. De Moor zal zich nog wel moeten verantwoorden voor de enige klacht die overblijft: hacking. Sarafian beweerde immers dat De Moor haar paswoorden van Facebook en Instagram veranderde.

Verspeelde energie

De rechter liet zijn menig over de hele zaak doorschemeren in een bijna ludiek besluit. “De partijen hebben blijkbaar meer tijd en energie gestoken in hun (v)echtscheiding dan in hun huwelijk”, klonk het.