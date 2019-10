Samen ‘t stad nóg straffer maken, dat is ons doel

Antwerpen is de plek van talrijke stadsontwikkelingsprojecten, waar sport, muziek en cultuur bruisen in elke wijk. Het is de plek waar milieu en veiligheid iedereen aanbelangen. Stad Antwerpen is verrassend gevarieerd.

«Sporten is leuk, gezond en sociaal. Daarom probeert Buurtsport het voor jong en oud mogelijk te maken in eigen wijk.» Dat zegt Nathalie, buurtsportmedewerker.

«Verschillende Antwerpenaars kennen het sport- en beweeg­aanbod in de stad niet. Het gaat om Antwerpenaars van alle leeftijden, mensen die geen of weinig Nederlands spreken, of burgers die niet de financiële middelen hebben om te sporten. Voor hen maken we het sportaanbod toegankelijker. We creëren zelf soms ook een aanbod van zumba, yoga, voetbal voor 40+’ers, omnisport voor kinderen…»

«Als planner heb ik een heel andere, maar ook echt gevarieerde job», zo vertelt Nancy, planningsverantwoordelijke bij Stadsreiniging. «Samen met collega’s maak ik de planning voor de huisvuilophaling en de veegdienst. We staan in nauw contact met de ploegleiders en zijn paraat om de planning op élk moment aan te passen in geval van ziektes, opleidingen, onderhoud aan vrachtwagens of onverwachte situaties.»

«We krijgen de meest uiteenlopende vragen: ‘Is er nog plaats in de planning voor een dag vakantie? Kan jij me helpen met mijn smartphone? Hoe vul ik dit formulier digitaal in?’ We proberen iedereen zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.»

Tim, teammanager Technieken en Energie: «Ons team vernieuwt dan weer de grote technische installaties van de stadsgebouwen. We werken onder meer aan het stadhuis, het Steen, het MAS, zwembaden en sporthallen. De meesten van ons hebben een technische achtergrond als ingenieur of architect.»

«We werken aan leuke, uiteenlopende projecten waarbij je ’t stad goed leert kennen. Omdat energiebesparing de focus is, voel je dat je werk écht een verschil maakt.»

Verrassend veel variatie, niet?

Ook iets voor jou?

www.antwerpen.be/jobs