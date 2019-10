Telenet: De Verschilmakers

Bij Telenet werven we niet gewoon werknemers aan, maar Verschilmakers. Wat zijn dat? Mensen die de digitale wereld toegankelijk maken voor iedereen en de klant een fantastische ervaring bieden. Verschilmakers kunnen elke dag het leven van miljoenen Belgen verbeteren.

Eén van die Verschilmakers is Sabrina Pieters (28). Ze werkt bij het Customer Experience Center van Telenet in Mechelen en heeft elke dag impact op haar team en de klanten.

Hoe maak je het verschil in je werk?

«Wij zetten in op een goed contact met onze klanten. We zijn eerlijk en transparant. We werken niet alleen met vragen en antwoorden, maar nemen ook het initiatief om te investeren in onze klanten. Zo kunnen we een vertrouwensband creëren. Bij ons staat de klant centraal.»

Waar maak je het verschil?

«In ons team nemen we de telefoons op. Alle inkomende gesprekken verlopen via ons. We horen àlles van de klanten en hebben dus een signaalfunctie. Als ons iets opvalt, kunnen we het doorgeven aan onze teamcoach.»

Van welke momenten kan je het meest genieten?

«Ik haal de meeste voldoening uit de ‘aha-momentjes’. Dat zijn de momenten dat je werkt aan een oplossing en dat je bij de klant een zucht van opluchting hoort als alles opnieuw werkt. Je hoort die voldoening ook in de stem van mensen, dat ze blij zijn dat ze je hebben gebeld.»

Hoe is de werksfeer bij Telenet?

«Het is hier heel aangenaam om te werken, we zijn heel open. Als er iets is, mag je dat ook altijd zeggen. Ook als je feedback of opbouwende kritiek hebt, is die welkom. Daar wordt werkelijk iets mee gedaan.»

Ontdek het hele verhaal van Sabrina en de andere Verschilmakers op

www.deverschilmakers.be!