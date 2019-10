«Bij Jan De Nul bouw je mee aan primeurs»

Aan het Antwerpse Kanaaldok B2 bouwt Jan De Nul Group een nieuwe kaaimuur. Een huzarenstuk want het wordt de zwaarste kaaimuur van België. De bouwklus is bijna afgerond, daarna volgen er nog baggerwerken. Projectleider Steven De Coen (34) en Senior Technical Superintendent Heavy Equipment Peter Pauwels (39) zijn alvast enthousiast.

Meer mogelijkheden voor schepen in Antwerpen

«In opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen bouw­en we een nieuwe kaaimuur aan Antwerpen Kanaaldok B2. Die is ruim 800 meter lang en geschikt voor een waterdiepte tot 18 meter. Hier zullen voortaan grotere en dieper gelegen schepen kunnen aanmeren.»

Ongeziene werf geeft extra dimensie

De werken startten in augustus 2018, in november 2019 is het bouwproject afgerond. De kaaimuur en de hierbij toegepaste verankeringstechniek zijn een primeur in België. «Niet alleen is dit de zwaarste kaaimuur ooit in ons land, ook de verankering met MV-palen van wel 43 meter lang en 12,5 ton elk is ongezien.» Jan De Nul Group heeft vaak grootschalige projecten met een langere tijdsduur, wat het werken bij het bedrijf een extra dimensie geeft.

Jan De Nul Group is vooral gekend als baggerbedrijf, maar realiseert ook heel wat bouwprojecten zoals kaaimuren, sluizen, tunnels of gebouwen. Jan De Nul Group bouwt met oog voor duurzaamheid en met innovatie als drijfveer.

Internationale radius

Jan De Nul Group is een wereldspeler. Vooral de maritieme en offshore activiteiten situeren zich internationaal. De bouw- en milieuafdelingen hebben een sterke focus op de Benelux.

