BASF investeert meer dan half miljard euro in site in Antwerpen

Het Duitse chemieconcern BASF investeert meer dan 500 miljoen euro in zijn Antwerpse site. De uitbreiding van de productiecapaciteit voor ethyleenoxide en derivaten is goed voor meer dan honderd nieuwe jobs.

De productiecapaciteit voor ethyleenoxide en derivaten zal opgetrokken worden met 400.000 ton. Met de uitbreiding wil BASF voldoen aan een groeiende vraag naar de chemische grondstof vanuit enkele specifieke sectoren.

Remvloeistoffen

Zo is er volgens het bedrijf een groeiende behoefte aan hoogwaardige remvloeistoffen, waarvoor een derivaat van ethyleenoxide wordt gebruikt. Wagens die beroep doen op cruise- en afstandscontrole hebben zulke remvloeistoffen nodig. «De grootste vraag komt hierbij vanuit Europa, vandaar dat de keuze op Antwerpen viel», zegt woordvoerder Fanny Heyndrickx van BASF Antwerpen. Andere sectoren waarbij de afname groeit zijn wasproducenten en cosmeticabedrijven, die niet-ionische surfactanten, een ander derivaat, gebruiken.

Nieuwe jobs

Voor de nieuwe installaties, waarvan de gefaseerde opstart voorzien is in 2022, gaat BASF meer dan honderd nieuwe medewerkers in dienst nemen. Het gaat dan met name over ingenieurs, procesoperators, technici en logistiek operators. «Zij zullen vanaf 2020 – 2021 starten, zodat ze mee betrokken zijn bij de bouw- en testfase», zegt Heyndrickx. «Bovenop de honderd directe jobs zullen er in deze fase ook honderden indirecte jobs bijkomen.»