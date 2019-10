Antwerpen experimenteert volop met drones

In Antwerpen zijn drones haast niet meer weg te denken. Zo hebben in het Antwerpse Havenhuis partners van het SAFIR-consortium voor drones met experimenten de mogelijkheden rond onbemand vliegen getoond. De demonstraties in de haven en de stad zijn volgens de organisatoren een absolute wereldprimeur. Ook de Antwerpse politie en het Antwerpse bedrijf Helicus zijn gestart met proefprojecten.

Een jaar geleden werd het SAFIR-consortium opgericht binnen U-Space, een Europees programma rond de toepassingsmogelijkheden van drones. Onder meer Port of Antwerp, Skeyes, DronePort en Proximus maken deel uit van de samenwerking. Het consortium werd door Single European Sky ATM Research Joint Undertaking (SESAR JU) uitgekozen om demonstraties te geven in geïntegreerd drone­verkeersmanagement voor een uitgebreide reeks drone-activiteiten in België. Het project moet een bijdrage leveren aan het EU-wetgevingsproces over drones en aan de verdere uitrol van dronediensten in Europa.

Succesvol

Na eerdere testvluchten op DronePort in Sint-Truiden werden experimenten gedaan in de Antwerpse haven. De organisatoren spreken van een succes: «Tijdens de verschillende vluchten heeft SAFIR met succes de veiligheid en de economische levensvatbaarheid van geïntegreerd droneverkeer in een uitdagende omgeving aangetoond.»

Ook havenschepen Annick De Ridder woonde een demonstratie bij. «Drones zullen in de nabije toekomst onmisbaar worden, ook in onze haven», zegt ze. «Gezien de specifieke aard van onze haven moet dit op een veilige manier gebeuren. Het SAFIR-project heeft duidelijk gemaakt wat nodig is op het gebied van regelgeving en vereisten op alle niveaus om dronevluchten in en rond de haven op een veilige manier te faciliteren.»

Voortrekkersrol

«Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om op lange termijn de competitiviteit van onze haven duurzaam te handhaven», zegt Erwin Verstraelen, Chief Digital and Innovation Officer Havenbedrijf Antwerpen. «Met onze deelname aan het SAFIR-consortium bevestigen we onze voortrekkersrol en ambitie om een open en innovatieve hub te zijn die nieuwe technologieën ingang laat vinden.»

Medisch transport

Het Antwerpse bedrijf Helicus experimenteert ook volop met drones. Het Helicus partnership groepeert medische diensten, ziekenhuizen, luchtverkeersautoriteiten, verkeerstechnologieplatformen en industriële producenten en wil kwaliteitsvolle en betaalbare medische transportoplossingen aanbieden. Zo willen de Antwerpse ziekenhuisnetwerken GZA en ZNA onder meer apothekersbereidingen, urinestalen en bloedweefsel met een drone naar elkaar vervoeren.

Politie van start met proefproject

De Antwerpse politie leidt vanaf binnenkort een Europees proefproject, genaamd Skyfall, om drones uit de lucht te plukken. Ook de federale politie, de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene en de Roemeense politie Jandarmeria Romana nemen deel het project, maar Antwerpen neemt het voortouw. Het doel is om politiediensten voor te bereiden op het toenemende aantal drones in de lucht die vanaf een grote afstand kunnen worden bestuurd. De vrees bestaat immers dat mensen met slechte bedoelingen zoals terroristen of inbrekers gebruik zouden kunnen maken van onbemande luchtvaartuigen. Het project loopt alvast tot eind 2020.