« Elke dag opnieuw leer ik nieuwe technieken bij »

Naam? Jérémy Vankerpel

Functie? Site Inspector

Leeftijd? 39 jaar

Bedrijf? TUC RAIL

Wat doe je precies?

Jérémy Vankerpel: «Als Site Inspector controleer ik de werven van TUC RAIL. Zijn de werkomstandigheden veilig? Dragen alle werknemers een helm en zijn de stellingen stevig opgebouwd? Daarnaast check ik of de werken volgens plan verlopen.»

Wat spreekt jou het meeste aan in deze job?

«Toen ik acht jaar geleden aan de slag ging bij TUC RAIL, dacht ik dat ik dag in dag uit aan de spoorinfrastructuur zou werken. Maar dat is helemaal niet zo! De bouwwerven hier zijn veel diverser dan in de privésector. Momenteel werk ik aan een Infrabel Academy-campusgebouw in centrum Brussel, maar ik kan evengoed ingezet worden voor een spoorwegbrug. Dan moet je rekening houden met de elektrische bovenleidingen. Technisch sta ik hier elke dag voor een uitdaging en dat maakt mijn job afwisselend en leuk.»

Wat vind je van TUC RAIL als werkgever?

«Mijn job valt goed te combineren met twee kinderen, wat geen evidentie is in de bouwsector. Ook de ondersteuning binnen TUC RAIL is heel goed. Bij problemen kan je altijd bij een collega terecht. We hebben een cafetariaplan, bonus en maaltijdcheques. Verder hecht TUC RAIL belang aan duurzame mobiliteit. We krijgen een voordelig treinabonnement voor heel België, zodat we de werven op een milieuvriendelijke wijze kunnen bereiken. Ik ben al acht jaar een heel tevreden werknemer.»

Zin om mee te werken aan een duurzame toekomst? TUC RAIL zoekt verschillende profielen.

Meer info op jobs.tucrail.be