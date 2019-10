Wisselvallige week in aantocht

Het blijft deze namiddag meestal bewolkt met slechts enkele sporadische opklaringen, maar het blijft wel zo goed als droog. We halen tot 10 graden in de Hoge Venen en tot 16 graden in het westen. Later vanavond bereikt een nieuwe regenzone ons land vanuit het westen, met eerst lichte regen met tussenpauzen, maar gaandeweg neemt de neerslagintensiteit toe. Aan de kust wordt het tegen de ochtend opnieuw droog. De temperaturen zakken tot 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden in het westen, meldt het KMI. Morgen verwachten we vooral in het zuidoosten regelmatig regen. In het noordwesten wordt het overwegend droog met opklaringen op het eind van de dag. Later in de avond kunnen er vanuit de kust opnieuw enkele buien ontstaan. Maxima tussen 11 en 16 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Dinsdagnacht verlaat de regenzone ons land naar Duitsland en Groothertogdom Luxemburg. Het wordt nagenoeg droog, maar op het eind van de nacht neemt de kans op een bui opnieuw toe in het zuidwesten. In de zuidelijke landshelft zullen vrij veel lage wolkenvelden aanwezig zijn, die in het reliëf de zichtbaarheid kunnen terugdringen. Elders is het gedeeltelijk bewolkt. De minima schommelen tussen 7 en 12 graden.

Woensdag wordt het bewolkt en wisselvallig met regelmatig buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Met maxima tussen 9 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in het westen wordt het een beetje te fris voor de tijd van het jaar. Er waait een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.

Ook donderdag zal het wisselvallig zijn met regen of buien en soms enkele opklaringen. Het zal bovendien vrij winderig zijn, met een zuidwestenwind die matig tot vrij krachtig waait in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan zee. Maxima tussen 11 en 16 graden.

Vrijdag lijkt het wisselend tot zwaarbewolkt te zullen zijn met kans op buien. Maxima tussen 12 en 16 graden bij een stevige zuidwestenwind.

bron: Belga