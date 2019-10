Voormalig Amerikaans president Jimmy Carter maakt een val

Voormalig president van de Verenigde Staten Jimmy Carter is lichtgewond geraakt na een val bij hem thuis in Plains, Georgia. Dat meldt ngo Carter Center. De 95-jarige oud-president moest boven zijn wenkbrauw gehecht worden, verklaarde zijn non-profit organisatie gisteren op Twitter.

Volgens de verklaring wilde Carter, die de oudste nog levende voormalig Amerikaanse president is, zondagavond graag de openingsplechtigheid van een project van non-profitorganisatie Habitat for Humanity in Nashville bijwonen. Daar werd hij gezien met een blauw oog en een gips. In mei nog belandde Carter in het ziekenhuis nadat hij zijn heup brak op weg naar een kalkoenenjacht.

Bron: Belga