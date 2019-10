Vier doden en vijf gewonden bij schietpartij in bar in Kansas

Bij een schietpartij in een bar in het Amerikaanse Kansas zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier doden en vijf gewonden gevallen. Dat hebben de lokale politie en media gemeld. De toestand van de gewonden zou stabiel zijn. Een woordvoerder van de politie verklaarde aan de lokale zender KSHB dat er momenteel nog niemand werd opgepakt. Het is ook onduidelijk of er één dan wel meerdere schutters waren. De verdachte of verdachten zijn de bar binnengegaan en beginnen schieten, voegde de woordvoerder er nog aan toe. Nog volgens de politie zijn twee van de doden Mexicanen.

“Eerder op de avond waren er problemen of ruzie en we onderzoeken of de personen die de bar zijn uitgezet of zelf zijn vertrokken weer naar de plaats terugkeerden”, aldus een woordvoerder aan de Washington Post.

Bron: Belga