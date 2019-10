Vermiste Belg mogelijk in stukken gesneden in Nederland

De 56-jarige Belgische loodgieter Johan Van Der Heyden, die al ruim vier maanden vermist is, is mogelijk slachtoffer geworden van een gruwelijke (roof)moord. De politie houdt er rekening mee dat zijn lichaam in het Nederlandse Steenbergen (Noord-Brabant) in stukken is gesneden in een loods. De recherche heeft daar zaterdag naar bloedsporen gezocht. Dat meldt het regionale nieuwsmedium BN DeStem op basis van eigen onderzoek en na gesprekken met bronnen uit onder meer de omgeving van verdachten. De Belgische en Nederlandse politie heeft zeker vier verdachten al geruime tijd op het oog. Behalve een afgelopen weekend aangehouden moeder (39) en dochter (18) uit Steenbergen, zijn dat een ex-vriend uit Bergen op Zoom van de moeder en diens nieuwe vriendin, een vrouw uit Zoersel in België.

Volgens bronnen had Van der Heyden een betaalde seksuele relatie met de verdachte uit Zoersel. De prostituee en haar Nederlandse partner zouden afgelopen zomer het plan hebben opgevat om de loodgieter te beroven omdat ze dachten dat hij steenrijk was.

Johan van der Heyden verliet op zondag 2 juni 2019 omstreeks 20.30 uur zijn woning in het Antwerpse Lint. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Bron: Belga