Tottenham-doelman Lloris komt dit jaar niet meer in actie

Hugo Lloris zal in 2019 niet meer in doel staan voor Tottenham. Dat maakte de Premier League-club vandaag bekend. De Fransman liep zaterdagnamiddag in het duel tegen Brighton een ontwrichte linkerelleboog op. Een operatie is echter niet nodig, aldus de Spurs. Aanvoerder Lloris, momenteel met een brace rond zijn arm, zal volgens Tottenham pas volgend jaar opnieuw aan trainen toekomen.

De partij tegen Brighton was nauwelijks op gang gefloten toen Lloris een voorzet ongelukkig uit de handen liet glippen. De Franse doelman ging hierbij neer, en kwam slecht op zijn elleboog terecht. Maupay (3.) was bij de pinken en tikte voor Brighton de 1-0 binnen, maar intussen schreeuwde Lloris het uit van de pijn. Hij werd lange tijd ter plekke verzorgd en nadien op een draagberrie afgevoerd. Hij kreeg ook zuurstof toegediend.

Uiteindelijk verloren de Spurs, die op de dool zijn, de wedstrijd met 3-0.

Bron: Belga