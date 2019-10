Sp.a vraagt samenkomst van commissies Volksgezondheid en Economie over Lucentis

Sp.a-Kamerleden Melissa Depraetere en Karin Jiroflée vragen zo snel mogelijk een samenkomst van de commissies Volksgezondheid en Economie naar aanleiding van de berichten over het geneesmiddel voor ouderdomsblindheid Lucentis. Farmabedrijven Roche en Novartis zouden samenspannen om het goedkopere Avastin van de markt te houden, waardoor de sociale zekerheid al tot een half miljard euro verloor. De Belgische sociale zekerheid speelde de afgelopen jaren een half miljard euro kwijt omdat niet het goedkopere Avastin van fabrikant Roche, maar wel het veel duurdere Lucentis van Novartis terugbetaald wordt voor ouderdomsblindheid. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag. De twee fabrikanten zouden samenspannen: Roche is de eigenaar van het bedrijf dat Lucentis ontwikkelde, Novartis is dan weer aandeelhouder van Roche.

Bovendien zou Novartis volgens de kranten een geheime deal hebben gesloten met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). In ruil voor een prijsdaling van Lucentis zou het kabinet de terugbetaling van Avastin tegenhouden.

De sp.a-Kamerfractie vraagt om zo snel mogelijk de Kamercommissies Volksgezondheid en Economie samen te roepen. Kamerleden Melissa Depraetere en Karin Jiroflée schreven daarvoor al een brief aan de betrokken commissievoorzitters. Ze hekelen daarin vooral dat een klacht van Test-Aankoop tegen Novartis en Roche die dateert van 2014 op het bureau van de Belgische Mededingingsautoriteit is blijven liggen. “Het is voor onze fractie onbegrijpelijk dat er geen gevolg werd gegeven aan deze klacht. Wij vragen dan ook om de minister van Consumentenzaken (Nathalie Muylle, red.) en de minister van Volksgezondheid dringend uit te nodigen in een verenigde commissie Economie-Volksgezondheid voor een gedachtewisseling in het parlement.”

Volgens minister De Block is er geen sprake van een verlies voor de sociale zekerheid, omdat het kabinet de prijs van een behandeling met Lucentis heeft kunnen drukken via een contractprocedure, waardoor die even veel kost als een behandeling met Avastin.

bron: Belga