Schotse rechtbank wijst dwangmaatregelen tegen Johnson af

Een Schotse rechtbank wil vooralsnog niet dreigen met dwangmaatregelen tegen de Britse premier Boris Johnson om te vermijden dat hij het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder akkoord uit de Europese Unie zou halen. Dat berichten Britse media. Het Britse parlement keurde vorige maand een wet goed die Johnson verplicht om uitstel van het vertrek aan te vragen indien de premier tegen 19 oktober geen akkoord over de boedelscheiding met de EU kan voorleggen. Johnson verzekerde dat hij de wet zou naleven, maar tegelijkertijd blijft hij herhalen dat hij zijn land hoe dan ook op 31 oktober uit de EU zal halen.

De uitlatingen doen tegenstanders van de brexit vrezen dat Johnson nog een juridisch achterpoortje uit de mouw zal schudden. Ook zakenman Dale Vince, advocaat Jo Maugham en parlementslid Joanna Cherry vertrouwden het zaakje niet en trokken naar de Schotse rechtbank om garanties af te dwingen dat de eerste minister effectief uitstel van de brexit zal vragen.

Het Court of Session in Edinburgh wees hun verzoek maandag echter af. Uit vorige week bij de rechtbank ingediende regeringsdocumenten moet blijken dat Johnson effectief in een brief om uitstel van de brexit zal vragen. Volgens Lord Pentland kan er dan ook “geen twijfel over bestaan” dat de premier ermee instemt dat hij de wet zal naleven en zijn “dwangbevelen” niet nodig.

Maugham kondigde vandaag op de Britse openbare omroep BBC aan dat hij beroep gaat aantekenen tegen de beslissing.

