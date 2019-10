Remco Evenepoel sluit seizoen af met winst in Oostrozebeke

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) heeft vandaag de 75e editie van het Herfstcriterium in het West-Vlaamse Oostrozebeke gewonnen. Het 19-jarige toptalent haalde het na 100 kilometer of 25 ronden in een sprint met drie van Julien Vermote en Mauri Vansevenant. Stijn Steels eigende zich de vierde plaats toe, Florian Vermeersch finishte als vijfde voor Victor Campenaerts.

Al na de eerste ronde vormde zich een kopgroep met acht renners. Remco Evenepoel had deze vlucht gemist en repte zich meteen naar de vluchtersgroep toe. Dat deden naderhand ook Stijn Steels en Steff Cras. Het tempo stokte plots voorin en zo smolt alles opnieuw samen. Sasha Weemaes probeerde het daarna in zijn eentje, maar kreeg ook geen vrijgeleide van het pak. Het bleef evenwel zeer onrustig.

Met nog 10 ronden voor de boeg waagden Julien Vermote, Steff Cras, Jens Reynders en Wouter Verhulst hun kans. Op 13 kilometer van de meet zat hun vlucht er echter op. Dat was het sein voor Julien Vermote en Mauri Vansevenant om aan te vallen. Remco Evenepoel dichtte op vier ronden van het einde in zijn eentje de kloof.

Achter het leidende drietal wisten Stijn Steels en Florian Vermeersch een tegenreactie op te zetten. Zij slaagden er evenwel niet in om de drie vluchters nog bij te benen. In de daaropvolgende sprint zette Remco Evenepoel zich van ver op kop, hij kwam niet meer in de problemen. Evenepoel volgt daarmee zijn teamgenoot Yves Lampaert op als laureaat van het Herfstcriterium in Oostrozebeke.

bron: Belga