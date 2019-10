De Vlaamse regering wil het tegen het einde van de legislatuur met 1.440 ambtenaren minder doen. De verdere afbouw van het ambtenarenbestand moet tegen 2024 een besparing van 75 miljoen euro opleveren. Dat is één van de vele cijfers die vandaag zijn bekendgemaakt door de Vlaamse regering. Geflankeerd door minister-president Jan Jambon en viceministers-presidenten Hilde Crevits (CD&V), Bart Somers (Open Vld) en Ben Weyts (N-VA) mocht minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) vandaag de veelbesproken begrotingscijfers toelichten op een persconferentie. De meeste cijfers over de 1,65 miljard euro investeringen en 2,2 miljard euro aan besparingen raakten eerder op de dag al wel bekend.

Minister Diependaele maakt zich sterk dat de regering op fiscaal vlak “meer teruggeeft dan ze zelf vraagt”. Zo leveren ingrepen zoals de uitdovende woonbonus, de lagere fiscale aftrek voor dienstencheques en de verhoging van de belasting op online kansspelen in totaal 1,9 miljard euro op. Maar tegelijk geeft de overheid door maatregelen zoals de jobbonus en de lagere registratierechten bijna 2,1 miljard meer uit.

Dat de overheid vooral wil snoeien op de eigen middelen was al bekend. Van de 2,2 miljard euro aan besparingen moet er ruim 660 miljoen euro uit de eigen werking en ‘efficiëntiewinsten’ komen. De grootste happen daarbij zijn de niet-indexering van de werkingsmiddelen (256 miljoen euro) en de 6 procent knip in de subsidies (179 miljoen euro). Welke organisaties die ingrepen meer of minder zullen voelen, moet nog bekendgemaakt worden. Maar er zijn alvast een aantal uitzonderingen, zoals het basisonderwijs. En ook voor de VRT is een specifiek traject uitgestippeld. Met een besparing die oploopt van 2 miljoen euro in 2020 tot 12 miljoen euro in 2024 is dat traject “milder” dan voor andere onderdelen van de Vlaamse overheden.

Nog opvallend: de regering wil het met 1.440 ambtenaren minder doen. De vorige regering bouwde het ambtenarenbestand al af met 1.950 koppen. Is een bijkomende afbouw van 1.440 wel haalbaar? Volgens minister Diependaele zal de afbouw gebeuren op basis van “objectieve parameters”, dus niet met de kaasschaaf. Diependaele denkt onder meer aan de (federale) ambtenaren die zijn overgekomen met de zesde staatshervorming en aan de ambtenaren die zijn overgeheveld na de overname van provinciale taken. “Daar zijn efficiëntiewinsten te halen”, klinkt het. Volgens minister-president Jambon is de afbouwoefening ook voorbereid in samenspraak met de top van de administratie.

bron: Belga