Pentagon waarschuwt voor “destabiliserende gevolgen” van mogelijke Turkse operatie in Syrië

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Turkije gewaarschuwd voor de mogelijk “destabiliserende gevolgen” van een mogelijke militaire operatie in het noorden van Syrië. Die gevolgen zouden gelden voor “Turkije, de regio en daarbuiten”, aldus het Pentagon in een communiqué. Het ministerie zegt nog een Turkse operatie niet te “steunen”. De Amerikanen hadden Turkse functionarissen eerder gewaarschuwd voor “eenzijdige” actie die risico’s zou inhouden voor Ankara. Coördinatie en samenwerking zijn betere instrumenten om het gebied te stabiliseren, luidde het.

“Turkije zou verantwoordelijk zijn, samen met Europese en andere naties, voor duizenden IS-strijders die gevangen genomen zijn en verslagen in de campagne onder leiding van de Verenigde Staten”, herhaalde het Pentagon een boodschap van president Donald Trump.

Intussen heeft een hoge Amerikaanse functionaris laten verstaan dat de VS maar “een klein aantal” soldaten terugtrekken die in Syrië ontplooid zijn aan de grens met Turkije, en slechts over “een heel kleine afstand”. Trump had eerder gealludeerd op een meer algemene terugtrekking.

Bron: Belga