Nederlandse longartsen willen totaalverbod op e-sigaret in Nederland

Nederlandse longartsen willen een totaalverbod op e-sigaretten in Nederland. Het is voor het eerst dat de voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) zulke verregaande maatregelen bepleit. Verschillende “zorgwekkende ontwikkelingen” dragen er volgens longarts Leon van den Toorn aan bij dat hij nu wél over wil gaan tot “een totaalverbod op elektronische sigaretten”. “Wij willen dat er geen enkele e-sigaret Nederland meer in komt. Bij een totaalverbod op elektronische sigaretten hangen we de vlag uit”, zegt hij in de Nederlandse krant AD.

Het aantal Nederlanders dat na het gebruik van de e-sigaret met klachten bij de longarts terecht kwam, is opgelopen van drie naar acht. Eén patiënt was er zo ernstig aan toe, dat die recent op de intensive care belandde. Daarnaast meldden diverse Nederlanders zich inmiddels bij de longartsenvereniging omdat zij klachten kregen na gebruik van de e-sigaret.

Bron: Belga