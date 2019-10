Licentiecommissie roept Anderlecht en Kompany op het matje

RSC Anderlecht moet morgen aan de Licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) uitleg verschaffen over de trainerssituatie bij paars-wit. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en wordt aan Belga bevestigd. De rol van speler-manager Vincent Kompany, die niet over de juiste trainersdiploma’s beschikt, moet uitgeklaard worden. RSC Anderlecht moet zich dinsdag om 11.00 uur melden op de bondszetel om uitleg te geven bij de functie van Kompany, die sinds dit seizoen als speler-manager aan de slag is in het Astridpark. Maar om hoofdtrainer in de Jupiler Pro League te mogen zijn, is een UEFA Pro Licence een vereiste. Kompany heeft dat diploma niet.

Daarom was Simon Davies aangesteld als T1 van Anderlecht, maar de Licentiemanager vermoedt dat dat slechts voor de schijn was en dat Kompany zelf de touwtjes in handen heeft. Dat zou een schending betekenen van de licentievoorwaarden en dat kan RSCA op een straf komen te staan, gaande van een boete tot zelfs het verlies van de proflicentie. Paars-wit, dat met Frank Vercauteren nog maar pas een gediplomeerde hoofdcoach aanstelde, krijgt de kans om zich te verdedigen.

In het recente verleden legde de Licentiecommissie een boete van 5.000 euro op aan KV Kortrijk, omdat Karim Belhocine in 2016 zonder Pro Licence-diploma de trainersrol vervulde. Zijn aanstelling als ‘Directeur Voetbalzaken’ en de benoeming van Bart Van Lancker als gediplomeerd hoofdcoach waren voor de Licentiecommissie slechts schijnmanoeuvres. Intussen is Belhocine aan de slag bij Charleroi.

bron: Belga