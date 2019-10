“Cijfers halen ‘goed nieuwsshow’ onderuit”

“We hadden gelijk om de cijfers achter het akkoord op te vragen”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska in een eerste reactie op de begrotingscijfers van de regering-Jambon. “Het is immers duidelijk dat de cijfers de goed nieuwsshow van de afgelopen week hard onderuit haalt”, zegt hij. Oppositiepartij Groen is niet mals voor de cijfers die de Vlaamse regering vandaag op tafel legt. Zo zijn de extra middelen voor onderwijs en welzijn volgens Groen vooral interne verschuivingen. “Een vestzak-broekzakoperatie waar de 180.000 gezinnen met 3 kinderen, de mensen die wachten op zorg en de gehandicapten de dupe van zijn”, aldus Rzoska.

“Dat er zelfs beknibbeld wordt op zoiets als rolstoelen tart elke verbeelding. En dat terwijl N-VA, CD&V en Open Vld tijdens de campagne extra budget voor zorg en het wegwerken van de wachtlijsten hebben aangekondigd.” Volgens Groen betaalt het kritische, brede en culturele middenveld ook een stevige rekening. “De gerichte besparing van bijna 1 miljard euro is in Vlaanderen ongezien. Het is voor heel wat organisaties bang afwachten waar de hakbijl valt. Het regeerakkoord laat vermoeden dat zij die de laatste jaren kritisch waren, de rekening gaan betalen.”

De regering-Jambon noemt zichzelf ook een investeringsregering. Maar dat blijkt niet uit de cijfers, meent Groen. “Er wordt zelfs minder geïnvesteerd dan tijdens de vorige regering (1,65 miljard euro versus 2,2 miljard euro)”, klinkt het.

De oppositiepartij vindt ook dat de regering investeert in “oplossingen uit de vorige eeuw”. “Zware en nieuwe investeringen in autowegen lossen het mobiliteitsprobleem niet op. Een modern, betrouwbaar openbaar vervoer en stevige investeringen in de fiets lossen files op en zorgen voor propere lucht”, aldus Rzoska. “Jambon beweerde nochtans de Scandinavische landen als inspiratie te gebruiken… Het wordt dringend tijd dat hij een werkbezoek inplant, gezien die landen op vlak van mobiliteit en klimaat een heel andere richting zijn ingeslagen.”

bron: Belga