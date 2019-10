Behandeling met Lucentis kost evenveel als met Avastin

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block ontkent dat de sociale zekerheid al zeker 500 miljoen euro te veel heeft uitgegeven door een duurder medicijn voor ouderdomsblindheid terug te betalen, zoals Het Laatste Nieuws vandaag schrijft. “Via een contractprocedure hebben we de prijs kunnen drukken waardoor de behandeling met Lucentis evenveel kost als met Avastin. Er is dus helemaal geen sprake van een meeruitgave voor de overheid, laat staan van een half miljard”, reageert de Open Vld-minister. De krant stelt vandaag dat de sociale zekerheid de afgelopen jaren een half miljard euro kwijtspeelde doordat een goedkoop geneesmiddel voor ouderdomsblindheid, Avastin, niet terugbetaald wordt en de veel duurdere variant Lucentis wel.

Maar minister De Block ontkent dat. Niet alleen kost de behandeling met de twee geneesmiddelen evenveel, maar de patiënt heeft bovendien de absolute zekerheid dat de behandeling veilig is. “Bij het off-label gebruik van het andere medicijn – gebruik voor een andere aandoening dan waarvoor het geneesmiddel is ontwikkeld – was die zekerheid er niet. De experts van het Federaal Geneesmiddelenagentschap hebben in 2015 alle wetenschappelijke gegevens over beide medicijnen grondig geanalyseerd en zijn toen tot die conclusie gekomen”, licht de minister toe.

“Wat ik dus heb gedaan, is een veilig medicijn terugbetalen voor mensen die blind dreigen te worden. Dat is mijn verantwoordelijkheid als minister van Volksgezondheid”, besluit Maggie De Block.

bron: Belga