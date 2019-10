Leraar geschorst na “walgelijke” reactie over Greta Thunberg

Een Amerikaanse leraar is op non-actief gesteld nadat hij een dubieuze Facebookreactie plaatste onder een nieuwsbericht over Greta Thunberg. Er werd een onderzoek geopend.

Matt Baish, een chemieleraar uit Iowa, zag vorige week een bericht op Facebook over een verrassingsbezoek van Greta Thunberg. De 16-jarige milieuactiviste zou immers mee betogen in Iowa City. De persoon die het bericht op Facebook deelde, vroeg wie van zijn vrienden ook aanwezig ging zijn. Daarop reageerde Baish dat hij niet ging komen omdat hij “zijn sluipschuttersgeweer niet bij zich had”.

Boze schooldirectie

Zijn reactie viel niet in goede aarde, en al zeker niet bij de directie van de school waar hij werkt, de Waterloo West High School in Iowa. In afwachting van het onderzoek werd hij op non-actief geplaatst. “We zijn ons bewust van een situatie op sociale media waarbij een van onze medewerkers betrokken is geraakt. De aard van de inhoud heeft ertoe geleid dat deze medewerker geschorst werd in afwachting van het onderzoek. We waarderen uw geduld terwijl we de details doornemen”, klonk het.

Gechoqueerd

Heel wat mensen waren gechoqueerd door zijn reactie. Ze begrijpen niet dat een leraar dergelijke hersenspinsels heeft. “Walgelijk, en al zeker voor een leraar”, en “Ik ben gechoqueerd door het feit dat iemand zo’n reactie schrijft op een bericht dat dezelfde doelgroep heeft als de kinderen waar hij les aan geeft”, klonk het onder meer.