Laura Tesoro: “Ik schaam me enorm voor mijn auditie in ‘The Voice'”

Vijf jaar geleden zong Laura Tesoro zich de bekendheid in door deel te nemen aan ‘The Voice’. Toch schaamt ze zich voor haar prestatie in de blind auditions.

Laura Tesoro is intussen niet meer weg te denken uit de Belgische muziekwereld, maar slechts vijf jaar geleden had amper iemand van haar gehoord.

De toen 18-jarige Laura schreef zich in voor ‘The Voice’ en geraakte uiteindelijk in de finale, al schaamt ze zich tot op de dag van vandaag voor haar “gênante” auditie. “Het enige wat ik opnieuw zou willen doen, is mijn auditie van ‘The Voice’. Dat was echt slecht. Ik was zo zenuwachtig. Dat was zo gênant. Dat was het enige waar ik mij echt voor schaam”, vertelt ze in MNM: Backseat Boys.

Eurovisiesongfestival

Sindsdien is het alleen maar bergop gegaan, met haar deelname aan het Eurovisiesongfestival in 2016 als kers op de taart. Toch zou de nu 23-jarige Antwerpse zangeres die Europese liedjeswedstrijd niet meer willen overdoen. “Ik denk dat het songfestival altijd wel een speciale ervaring zal blijven. Zoiets ga ik nooit meer meemaken. Ik zou het niet opnieuw doen, maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. We zijn als tiende geëindigd, maar ik denk niet dat ik het nu beter zou doen”, klinkt het.



