Film ‘Joker’ onder vuur door muziek van controversiële artiest

De film ‘Joker’ blijft de gemoederen in beweging brengen. Nadat hij eerder al bekritiseerd werd door een overdosis aan geweld, lokt nu ook een liedje in de film misnoegde reacties uit.

Hoewel ‘Joker’ onthaald wordt als een van de beste films van het jaar en Joaquin Phoenix de hemel in geprezen wordt voor zijn rol als protagonist Arthur Fleck, heeft de prent ook af te rekenen met heel wat kritiek.

Eerder lag ‘Joker’ al onder vuur omdat de film zou aanzetten tot geweld, en nu heerst er onbegrip over het nummer ‘Rock and Roll Part 2’ van Gary Glitter. Dat liedje wordt afgespeeld in een lange scène waarin de Joker een trap afdanst.

Seksueel misbruik

Gary Glitter (75) is echter geen onbesproken figuur. In 1997 werd de Britse rock-‘n-rollartiest opgepakt voor kinderporno, waarop hij naar Cambodja vluchtte. In 2005 werd hij opnieuw gearresteerd omwille van seksueel misbruik met twee minderjarige meisjes. Hij zat een gevangenisstraf uit, maar in 2012 zou hij opnieuw drie minderjarige meisjes misbruikt hebben. Daardoor werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar. Hij zou echter al in 2021 kunnen vrijkomen.

Pedofiel sponsoren

Heel wat filmliefhebbers begrijpen niet dat zijn muziek gebruikt wordt in de Amerikaanse kaskraker. Experts beweren immers dat het gebruik van zijn nummer hem heel wat royalties gaan opleveren via de box office, dvd-verkoop én verkoop van de soundtrack. Het zou gaan om honderdduizenden euro’s. “Ze betalen letterlijk een pedofiel om zijn muziek te kunnen gebruiken in een film die gaat over de gevolgen van kindermisbruik”, klinkt het op filmfora.

‘Joker’ bracht in het openingsweekend een recordbedrag van 93,5 miljoen dollar op.