Deze Antwerpse zanger vervangt Alex Callier in ‘The Voice van Vlaanderen’

Verrassing van formaat in ‘The Voice van Vlaanderen’! Door zijn deelname aan het Eurovisiesongfestival wordt coach Alex Callier vervangen door niemand minder dan Tourist LeMC.

Tourist LeMC neemt in het zevende seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ de fakkel over van Alex Callier (46). Die laatste zal het met Hooverphonic immers druk genoeg hebben met de voorbereidingen van het Eurovisiesongfestival, dus moest er iemand gevonden worden van een gelijkaardig kaliber.

Strijden voor kandidaten

Tourist LeMC, de artiestennaam van Johannes Faes, is er helemaal klaar voor, al beginnen de zenuwen nu al een beetje op te spelen. “Volgend seizoen zal ik op de rode knop mogen slaan. Dat maakt me nu al een beetje zenuwachtig. Ook voor ons, coaches, is zo’n blind audition een uitdaging, een beproeving. Al zal het in de stoel nog steeds comfortabeler zijn dan in de spotlights op het podium. Muziek is emotie, het raakt en beroert. Ik ben niet snel uit mijn lood te slaan. Voor de kandidaten die iets in mij kunnen teweegbrengen, ga ik dus hard strijden. Met de andere coaches heb ik in het verleden nog niet veel meer dan een ‘hallo’ uitgewisseld. Ik kijk ernaar uit om hen beter te leren kennen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Grijsgedraaid op radio

De 35-jarige hiphopartiest verwierf in 2015 heel wat bekendheid met ‘Koning Liefde’, en vanaf dan ging het alleen maar bergop met zijn carrière. Zo bekoorde de Antwerpse zanger het hele land met onder meer ‘En route’, ‘Horizon’ (met Wally; red.) en ‘Spiegel’ (met Raymond Van Het Groenewoud; red.).