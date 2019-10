WK atletiek – “Dit is de mooiste medaille van onze aflossingsploeg”

“Dit is de mooiste medaille van onze aflossingsploeg, die van de volharding”, verklaarde Jacques Borlée, coach van de Belgian Tornados, na de bronzen medaille van Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée en Jonathan Borlée in de finale van de 4x400m op het WK atletiek in Doha. De Tornados stonden zo voor het eerst op het podium van een groot outdoorkampioenschap. “Om eerlijk te zijn, ik dacht voor de race dat we konden meegaan met Jamaica (dat tweede werd in 2:57.90, nvdr.). Maar vanavond is er plaats voor vreugde, dit is een verwezenlijking van een hele ploeg, met ook de trainers en kiné. Ook hen wil ik bedanken”, verklaarde Jacques Borlée.

“Ik heb de ploeg voor de race bekendgemaakt, zodat de andere teams hun opstelling zouden veranderen, wat Italië heeft gedaan. We hebben gebruik gemaakt van Trinidad en Tobago, dat uitbrak. Alle Tornados hebben in de 44 seconden gelopen. Uiteindelijk is het onze op één na beste chrono die we neerzetten (op 26 honderdsten van Belgisch record, nvdr.).”

“Ik ben ook in mijn gedachten bij Jonathan, die er door een blessure niet bij kon zijn. Hij is al elf jaar betrokken bij dit project, dit moet hard zijn voor hem maar ik ben er zeker van dat hij terugkomt.”

