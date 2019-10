WK atletiek – Anne Zagré na val in halve finales: “Jammer, ik was goed”

Anne Zagré is er zondag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter horden op het WK atletiek in Doha. Ze kwam in haar halve finale ten val nadat ze de laatste horde had aangetikt, “net als op de Memorial Van Damme met mijn tweede been”. Uiteindelijk volgde de diskwalificatie. De Brusselse liep averij op aan de linkerpols, de rechterknie en aan haar hoofd. “Maar het gaat”, stelde ze. “Ik was goed. Ik denk dat ik het minimum voor de Olympische Spelen (12.84, nvdr.) in de benen had. Ik voelde me goed. Dit is jammer voor mezelf en mijn coaches. Het is me nog niet vaak overkomen dat ik zo goed was in de halve finales.”

bron: Belga