WK atletiek – Anne Zagré komt ten val in halve finales 100m horden

Anne Zagré is er zondag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter horden op het WK atletiek in Doha. De 29-jarige Zagré kwam in de derde halve finale ten val, nadat ze de laatste horde had aangetikt. Ze kreeg uiteindelijk geen chrono achter haar naam. In de reeksen had Zagré zaterdag nog een seizoensbeste (12.91) gerealiseerd. Haar Belgisch record bedraagt 12.71. Omdat pubalgie Zagrés voorbereiding in de war stuurde, waren haar ambities bescheiden. Al hoopte ze toch, zoals op de vorige drie WK’s, de halve finales te bereiken. De Brusselse, die in Qatar toe was aan haar zesde opeenvolgende WK, is dus in haar opzet geslaagd.

De top twee van de drie halve finales kwalificeert zich samen met de twee snelste verliezende tijden voor de finale, die om 19u50 Belgische tijd op het programma staat.

De Nigeriaanse Tobi Amusan won de halve finale van Zagré in 12.48, voor de Jamaicaanse Janeek Brown (12.62). De scherpste chrono van alle halvefinalisten kwam op naam van de Jamaicaanse Danielle Williams. Zij won de eerste halve finale in 12.41.

bron: Belga