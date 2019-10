Verkiezingen Portugal – Socialisten winnen parlementsverkiezingen, maar halen geen meerderheid

De socialistische partij (PS) van premier Antonio Costa is bij de parlementsverkiezingen in Portugal met duidelijke voorsprong de grootste partij geworden. Dat blijkt uit de exitpolls van de Portugese openbare omroep RTP.

De PS komt volgens de prognose uit op 34 tot 39 procent van de stemmen, wat neerkomt op 104 à 112 zetels. Dat betekent dat de kans erg klein is dat de socialisten voldoende stemmen halen om de verhoopte meerderheid binnen te halen. Voor een absolute meerderheid zijn 116 zetels nodig. Costa zal daarom op zoek moeten gaan naar regeringspartners.

De voorbije regeerperiode had Costa samengewerkt met twee extreemlinkse partijen: het Linkse Blok (BE) en de Communisten (CDU). Zij zouden respectievelijk tussen de 20 en 25 en tussen de 10 en 14 zetels binnenhalen.

De grootste oppositiepartij, het centrumrechtse SPD, haalt volgens de exitpolls 24 tot 31 procent van de stemmen, goed voor 68 tot 78 verkozenen. Portugal is een van de weinige landen in Europa waar rechts-populistische partijen geen rol van betekenis spelen.

