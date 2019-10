Tienduizend Oekraïners betogen tegen “capitulatie” aan pro-Russische separatisten

In Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zondag bijna 10.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de plannen om meer autonomie toe te kennen aan de pro-Russische regio’s. De manifestanten zijn samengekomen zijn op het Maidanplein, in het centrum van Kiev, en roepen slogans als “Neen aan de capitulatie” en “Neen aan amnestie”. Vertegenwoordigers van de Oekraïense regering en de pro-Russische separatisten hadden dinsdag een akkoord bereikt over de toekenning van een bijzonder status voor de betwiste regio’s Loehansk en Donetsk. De betogers vrezen dan ook dat president Volodimir Zelenski in het kader van die vredesafspraken bereid zou zijn om meer autonomie toe te kennen aan die pro-Russische gebieden in het oosten van het land.

“We willen allemaal vrede. Maar vrede en capitulatie zijn twee verschillende dingen. Dat is niet waar de mensen voor gestorven zijn”, zegt Mykola, een van de deelnemers aan de de protestactie.

Een opvallende aanwezige is gewezen president Petro Porosjenko, die in zijn beleid altijd de harde lijn ten opzichte van Moskou heeft aangehouden. Porosjenko dankte de aanwezigen en hij drukte hen ook op het hart dat ze “doen wat ze moeten doen”.

De oorlog tussen Oekraïne en de pro-Russische rebellen heeft sinds 2014 aan 13.000 mensen het leven gekost. Het vredesproces bevond zich jarenlang op een dood spoor, maar sinds enkele maanden wordt er weer lichte vooruitgang geboekt. Zelenski had in april, na zijn verkiezing tot president, namelijk toelating gegeven voor een hervatting van de dialoog met Moskou. Die gesprekken hadden in september al geleid tot een grootschalige uitwisseling van gevangenen.

Bron: Belga