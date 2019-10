Thiem verovert eindzege na winst tegen Tsitsipas

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) heeft het ATP-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/3.515.225 dollar) op zijn naam geschreven. Thiem haalde het vandaag in de finale van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7) in drie sets: 3-6, 6-4 en 6-1. De partij duurde 2 uur en 13 minuten.

De 26-jarige Thiem won eerder in zijn loopbaan al veertien titels. Dit jaar was hij de beste in Kitzbühel, Barcelona en Indian Wells. De teller van de 21-jarige Tsitsipas staat op drie, waarvan hij twee titels in 2019 pakte (Estoril en Marseille).

Bron: Belga