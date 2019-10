Protesten Irak – Antiregeringsprotest kostte al 104 mensen het leven

De protesten in Irak hebben sinds dinsdag al het leven gekost aan 104 mensen, onder wie ook acht leden van de veiligheidsdiensten. Er raakten ook minstens 6.107 mensen gewond. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd. Intussen lijkt de rust in de hoofdstad Bagdad weergekeerd, nu premier Adel Abdel-Mahdi enkele toegevingen heeft gedaan. In Bagdad en in verschillende steden in het zuiden van het land werd sinds dinsdag betoogd tegen tegen de corruptie en de politieke stilstand in het land. De manifestanten eisen dat er iets gedaan wordt aan de werkloosheid, vooral bij jongeren, en vragen de oprichting van functionele openbare diensten.

Zondag lijkt de rust in Bagdad echter weergekeerd. In het oosten van de hoofdstad zijn nog verschillende kleinere groepen samengekomen om te protesteren, maar er zijn geen meldingen van geweld.

De relatieve rust is mogelijk te danken aan de maatregelen die premier Adel Abdel-Mahdi zondag had aangekondigd om tegemoet te komen aan de eisen van de betogers. De premier wil de dodelijke slachtoffers bij de protesten als “martelaren” omschrijven, waardoor hun families bepaalde voorrechten krijgen. Ook wil hij alle gewonde manifestanten en ordehandhavers laten behandelen op kosten van de staat. Voorts belooft de regering de bouw van 100.000 nieuwe woningen en een opleiding voor 150.000 werklozen.

bron: Belga