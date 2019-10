Politie doodt 19 verdachten van dodelijke aanval in noorden van Rwanda

De Rwandese veiligheidsdiensten hebben negentien vermoedelijke “terroristen” gedood die verantwoordelijk zouden zijn voor een aanval in het district Musanze, in het noorden van het land. Dat blijkt zondag uit een mededeling van de politie. Rebellen die gewapend waren met machetes en messen hadden in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanval uitgevoerd in Kinigi, in het district Musanze. Volgens de meest recente gegevens zijn bij die aanval veertien mensen om het leven gekomen.

“De veiligheidsdiensten hebben de terroristen kunnen volgen. Ze hebben er negentien gedood en vijf opgepakt”, zo zegt de politie in een zondag gepubliceerd persbericht. Er wordt geen enkel detail gegeven over de identiteit van de “terroristen”. Het is dus niet duidelijk van welke groep de verdachten deel uitmaakten.

Rwanda kampt met de dreiging van verschillende rebellengroepen die in Congo zijn gebaseerd, zoals de Rwandese Hutu-rebellengroep FDLR.

Bron: Belga