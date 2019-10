Plofkraak op bankkantoor in Herselt

In Herselt hebben onbekende daders zaterdagavond kort voor middernacht een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van Argenta. Dat bevestigt Herselts burgemeester Peter Keymeulen. Het gebouw is ernstig beschadigd, het is onduidelijk of er buit gemaakt is. De plofkraak zou gebeurd zijn om 23.40 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Het doelwit was een bankkkantoor van Argenta op de Aarschotsesteenweg (N19) in het centrum van Herselt. Het gebouw liep zware schade op, maar volgens burgemeester Keymeulen zouden er geen stabiliteitsproblemen zijn.

Een getuige zag de vermoedelijke daders wegvluchten. “Het bankkantoor is gevestigd op de benedenverdieping van een appartementsgebouw, een inwoner zag na de feiten drie verdachten wegvluchten”, zegt Keymeulen.

bron: Belga